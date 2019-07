1 Brand in einem Hotel auf Mallorca (Symbolbild) Foto: StZ

In einem Hotel in Mallorcas Touristenhochburg El Arenal ist ein Brand ausgebrochen. Rund 600 Urlauber sind vorübergehend in Sicherheit gebracht worden.

Palma - Wegen eines Brandes in einem Hotel in Mallorcas Touristenhochburg El Arenal sind vorübergehend 600 Urlauber in Sicherheit gebracht worden. Mehrere Menschen mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden, wie die örtliche Feuerwehr via Twitter mitteilte.

Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache am frühen Morgen im Hotel Whala Beach an der Playa de Palma ausgebrochen und habe wegen starker Rauchentwicklung erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden können, berichtete die mallorquinische Zeitung „Ultima Hora“.

Die Verletzten erlitten Verbrennungen und Rauchvergiftungen.