Mallorca-Auswanderer Jens Büchner: Sechster Todestag: Danni Büchner erinnert an ihren Jens

Am 17. November 2018 und damit vor genau sechs Jahren verstarb Mallorca-Auswanderer Jens Büchner (1969-2018). Seine Witwe Daniela "Danni" Büchner (46) hat an den beliebten TV-Star und Vater von acht Kindern nun mit bewegenden Zeilen erinnert. Zum sechsten Todestag ihres geliebten Gatten und Kindsvaters schrieb sie auf Instagram: "17.11.2018, 18:30 Uhr. Der Tag, der unser Leben für immer verändert hat."

Danni Büchner hat nach Tod von Jens "irgendwie" weitergelebt

Für Büchner scheint Ehemann Jens in zahlreichen Momenten noch präsent zu sein. Sie fährt fort: "Ich erinnere mich an jede einzelne Sekunde, jedes Wort, jede Berührung - jede Situation. Es ist, war und wird immer schmerzhaft bleiben. Aber irgendwie habe ich gelernt, damit umzugehen. Irgendwie."

Lesen Sie auch

Zudem beschreibt die Mallorca-Auswanderin, dass ihr Leben trotz des tragischen Todesfalles weitergangenen sei - "Schritt für Schritt, mal besser, mal schlechter". Jens Büchner fehle der Familie "in allem, was wir tun".

Doch auch einen Silberstreif kann Danni Büchner entdecken: Die Kinder, die sie mit dem Verstorbenen teilt. "In unseren Zwillingen lebst du weiter - Diego, der so unfassbar viel von dir hat, in seiner Art fast ein Spiegelbild von dir. Und Jenna, die mit ihrer Stärke und ihrem Lächeln so viel von dir trägt", schreibt sie.

Gegenüber der "Bild"-Zeitung präzisiert Büchner: "Diego ist wie ein Mini-Jens. Komplett fußballverrückt, ein super Spieler noch dazu, Jens wäre so stolz. Und er ist ein kleiner Dickkopf, der alles, was er sich vornimmt, mit vollem Willen durchsetzen will. Er ist sehr ehrgeizig. Gerade in ihm erkenne ich Jens so sehr wieder."

Daniela Büchner wurde als Partnerin des Ballermann-Sängers Jens Büchner in der TV-Show "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" bekannt. Inzwischen hat sie mit "Die Büchners" eine eigene Realityshow rund um ihre Familie.