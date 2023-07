4 Thrasivoulos Malliaras (links) und Luigi Pantisano halten einander für Provokateure. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Sie sind beide bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen: Der CDU-Kreischef Thrasivoulos Malliaras und Linken-Politiker Luigi Pantisano zofften sich bereits in sozialen Netzwerken – jetzt treffen sie erstmals in einem Streitgespräch aufeinander.









Stuttgart - An der Stuttgarter Innenstadt scheiden sich die Geister. Der CDU-Kreischef Thrasivoulos Malliaras und der Linken-Stadtrat Luigi Pantisano könnten kaum unterschiedlichere Positionen vertreten, was den Umgang mit krawalligen Jugendlichen, Problem-Spots wie dem kleinen Schlossplatz und die Bewertung der Arbeit der Stuttgarter Polizei angeht. In sozialen Medien flogen bereits die Fetzen. Wir haben die beiden zum Streitgespräch an einen Tisch geholt.