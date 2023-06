1 Thrasivoulos Malliaras wechselt zur Lufthansa. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Dass der Persönliche Referent von Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), Thrasivoulos Malliaras (30), das Rathaus nach zweieinhalb Jahren verlassen wird und um die Auflösung seines Vertrags zum 31. Juli gebeten hat, stand schon länger fest. Heute hat er nun bekannt gegeben, dass er zum 1. August neuer Koordinator Regional Government Affairs bei der Deutschen Lufthansa wird. In dieser Position ist Malliaras, der zuvor in der Geschäftsstelle der CDU-Gemeinderatsfraktion gearbeitet und erfolgreich den Wahlkampf von Frank Nopper organisiert hatte, für die politische Interessenvertretung der Fluggesellschaft auf Landesebene zuständig. „Der Kranich ist mehr als ein Symbol, mehr als eine Marke, mehr als eine Airline. Die Deutsche Lufthansa ist ein Mythos“, schrieb Malliaras in seinem Profil. Für eine persönliche Stellungnahme war er am Dienstag nicht erreichbar.