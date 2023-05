1 Thrasivoulos Malliaras (links) mit OB Frank Nopper, Rainer Neske (Vorstandsvorsitzender Landesbank Baden-Württemberg) sowie CDU-Fraktionschef Alexander Kotz Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Thrasivoulos Malliaras verlässt nach fünf Jahren das Rathaus. Ob er CDU-Vorsitzender bleibt, ist unklar.









Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) braucht nach zweieinhalb Jahren im Amt einen neuen persönlichen Referenten. Thrasivoulos Malliaras hat die Verwaltung um die Auflösung seines Arbeitsvertrags zum 31. Juli gebeten. Der 30-Jährige hatte vor dem Wechsel an die Seite des OB zweieinhalb Jahre in der Geschäftsstelle der CDU-Gemeinderatsfraktion gearbeitet. Malliaras organisierte auch den Wahlkampf Noppers. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte er seine Kündigung. Er wechsle in die private Wirtschaft. Malliaras, einst Vorsitzender der Jungen Union in Stuttgart, wurde Ende 2021 mit überwältigender Mehrzeit zum CDU-Chef in der Landeshauptstadt gewählt. Ob er im Oktober noch einmal zur Wahl antrete, sei noch unklar.