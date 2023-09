Als Mickie Krause die Bühne am Freitagabend gegen halb zehn endlich stürmt, kocht das Festzelt fast über. Die Temperatur ist am Anschlag, die Stimmung auch. Heißer kanns auf Malle auch nicht werden als am ersten Abend des diesjährigen Sielminger Heimatfests.

Rund 2200 Ballermann erprobte Kehlen grölen jeden Song des Mallorca-Sängers Zeile für Zeile mit. Je frivoler, umso besser, scheint die Maxime. Zuvor hatte schon ein DJ mit einschlägigen Hits von der Baleareninsel für die richtige Betriebstemperatur gesorgt. Den Rest erledigen die 5000 Liter, die beim am Auftaktabend des Heimatfests mit dem Rhythmus im Biertank schwappen.

Damit es während solcher Höhepunkte des deutschsprachigen Liedguts wie „Geh mal Bier holen“ oder „Nie mehr Alkohol – freie Getränke“ am Ausschank im Zelt zu keinen Verzögerungen kommt, hilft zeitweise sogar Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub am Zapfhahn mit. „Das war ein Versprechen beim letzten Griebenwurstvesper“, ruft der OB gegen die Bässe an und hört dabei nicht auf die Gläser zu füllen.

Viele T-Shirts aus der „Schinkenstraße“

Dass die feucht-fröhliche Malle-Party nicht, wie zuletzt in Böblingen, aus dem Ruder läuft, dafür sorgt in Sielmingen neben den 25 Security-Mitarbeitern ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept, so erklärt Wolfgang Pascher, der Vorsitzende der veranstaltenden Arbeitsgemeinschaft Sielminger Vereine. „Wir haben einen kurzen Draht zu Polizei“, erklärt er. Für das gute Gelingen der Malle-Party haben seit Dienstag unzählige Ehrenamtliche in mehr als 750 Helferschichten Hand angelegt.

Die vielen T-Shirts aus der „Schinkenstraße“ verraten auch, dass nicht wenige im Publikum ihren Mallorca-Urlaub in diesem Jahr offensichtlich auf den Fildern ausklingen lassen. Das spätsommerliche Wetter am Freitagabend liefert dazu die passende Kulisse.

Routiniert vor der brodelnden Menge

„Klar“, rufen vier junge Frauen, „die Shirts kommen direkt vom Ballermann“. Wer nicht Mallorca-Uniform trägt, hat sich bunte Brillen oder Häschenohren aufgesetzt. Bei vielen wird schon am Outfit deutlich, dass heute Feiern angesagt ist.

„Ihr seid Wahnsinn“, ruft denn auch Mickie Krause routiniert in die brodelnde Menge. Und das Zelt dankt es ihm postwendend mit in die Höhe gestreckten Händen und noch lauterem Mitsingen. Gehen lassen will das dankbare Publikum den 53-jährigen Schlagerbarden an diesem heißen Abend noch lange nicht. Was für ein Auftakt für das Sielminger Heimatfest, das nur alle fünf Jahre stattfindet.