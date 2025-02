Malcolm mittendrin: Frankie Muniz: Malcolm war der schlimmste!

Frankie Muniz überrascht kurz vor dem Revival von "Malcolm mittendrin" mit harter Kritik an seiner berühmten Serienrolle. "Malcolm war der schlimmste Charakter in der ganzen Serie!", urteilt der 39-Jährige rückblickend.

"Malcolm mittendrin" feiert bald sein Comeback - doch Hauptdarsteller Frankie Muniz (39) hat keine allzu hohe Meinung von seiner Kultfigur. In einem Interview mit dem US-Magazin "People" hat der Schauspieler überraschend kritische Worte für seine Rolle als Malcolm gefunden, die ihn einst weltberühmt machte. "Malcolm war der schlimmste Charakter in der ganzen Serie!", urteilt der 39-Jährige rückblickend.

Diese Erkenntnis kam dem Star allerdings erst vor etwa acht Jahren, als er die Sitcom zum ersten Mal gemeinsam mit seiner Ehefrau Paige anschaute. "Sie sah mich am Ende an und meinte: 'Du hast gar nicht geschauspielert. Du warst buchstäblich Malcolm'", erinnert sich Muniz. "Und ich dachte mir: 'Ich weiß nicht, wie ich das auffassen soll, denn Malcolm war echt mies.'"

Frankie Muniz freut sich dennoch auf "Malcolm"-Revival

Trotz seiner Abneigung für den aufgeweckten Teenager mit dem überdurchschnittlichen IQ freut sich Muniz sehr auf das geplante Serien-Revival. "Wir haben bereits vor zehn Jahren angefangen, darüber zu sprechen - Bryan Cranston und ich - und langsam daran gearbeitet. Jetzt wird es endlich Realität", verrät der 39-Jährige. Der "Breaking Bad"-Star spielte in "Malcom mittendrin" Muniz' Vater.

Der Streamingdienst Disney+ hatte im Dezember 2024 offiziell bekannt gegeben, dass vier neue Episoden der Kultserie produziert werden, die von 2000 bis 2006 in sieben Staffeln lief. Die Geschichte soll dabei einen interessanten Zeitsprung machen: Malcolm ist inzwischen selbst Vater einer Tochter. Als seine Eltern Hal (Bryan Cranston) und Lois (69, Jane Kaczmarek) ihre Anwesenheit zum 40. Jahrestag ihrer Ehe einfordern, werden die beiden in das bekannte Familienchaos hineingezogen.

Emotionales Wiedersehen am Set

Muniz hat für die neuen Folgen bereits erste Castings absolviert. "Ich musste Chemistry-Reads machen. Ich kann nicht verraten mit welchen Charakteren, aber es sind neue Figuren, die in der Show dabei sein werden", erzählt er. Das Wiedersehen mit Serienschöpfer Linwood Boomer (69) und Regisseur Ken Kwapis (67) sei dabei sehr besonders gewesen: "Es war so merkwürdig, wieder in diese Denkweise zurückzukehren. Aber seltsamerweise fühlte es sich direkt wie zu Hause an."

Auch seine Co-Stars können die Rückkehr kaum erwarten. "Ich habe 18 Jahre auf diesen Moment gewartet", schwärmte Muniz in einem gemeinsamen Video mit Bryan Cranston und Jane Kaczmarek bereits im Dezember. Während der "Breaking Bad"-Star scherzt, er habe sich vor Aufregung "ein bisschen in die Hose gemacht", freut sich Kaczmarek besonders darauf, "den Jungen wieder anschreien zu dürfen".