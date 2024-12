"The Boys"-Schauspieler Malcolm Barrett (44) ist offenbar wegen sexueller Nötigung angeklagt worden. Deshalb liefen nun Ermittlungen gegen ihn, wie das meist gut unterrichtete US-Promiportal "TMZ" erfahren haben will.

Sex gegen ihren Willen?

Quellen aus der Strafverfolgungsbehörde berichteten demnach, dass eine Frau am vergangenen Wochenende das Los Angeles County Sheriff's Department kontaktierte und behauptete, sie sei nach einer durchzechten Nacht mit dem Schauspieler im Bett aufgewacht, während er sie berührte. Barrett habe dann gegen ihren Willen Sex mit ihr gehabt. Die Frau habe den Beamten erzählt, dass sie und der Schauspieler seit Monaten befreundet seien und dass der Abend ganz normal mit Drinks begonnen habe.

Die Frau habe Anzeige eingereicht, nun befasse sich das Special Victims Bureau des Los Angeles County Sheriff's Department mit dem Fall. Der Schauspieler selbst habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Erste Rollen am Theater

Malcolm Barrett stammt aus New York City und stand schon mit 16 Jahren auf der Theaterbühne. Im Jahr 2000 war er erstmals in einer Fernsehserie, "The Beat", zu sehen. Seitdem hat er in zahlreichen Produktionen wie "The Boys", "Preacher" und "Timeless" mitgewirkt. Auch in Kinofilmen wie "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" (2008) und "Männer sind Schweine" (2008) spielte er mit.