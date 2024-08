Malaika Mihambo, geboren am 3. Februar 1994 in Heidelberg, ist eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen der Gegenwart. Mit ihrer Karriere im Weitsprung hat sie sich nicht national und international einen Namen gemacht.

Schon früh zeigte sich Malaika Mihambos sportliches Talent. Mit nur drei Jahren wurde sie Mitglied im TSV Oftersheim, wo sie zunächst im Ballett und Judo aktiv war. Die Leichtathletik entdeckte sie mit acht Jahren in einem Ferienprogramm. Von da an gab es kein Zurück mehr. Mit 16 Jahren spezialisierte sie sich auf Sprint und Sprung.

Ihre Karriere ist geprägt von zahlreichen Erfolgen. 2013 gewann sie ihre erste Goldmedaille bei den Jugendeuropameisterschaften. Es folgten Titel als Europameisterin (2018), Weltmeisterin (2019 und 2022) und der vorläufige Höhepunkt ihrer Laufbahn: Olympiasiegerin in Tokio 2021. Bei der Europameisterschaft 2024 in Rom setzte sie mit einem Sprung von 7,22 Metern einen weiteren Meilenstein, also kurz vor Olympia 2024 in Paris - Weitsprung-Finale am Donnerstag 8. August, ab 20 Uhr live bei der ARD.

Doch Mihambo ist nicht nur auf der Sprungbahn erfolgreich. Sie hat ihr Studium in Politikwissenschaften abgeschlossen und arbeitet derzeit an ihrem Master in Umweltwissenschaften. Einen festen Freund soll es geben, doch ist offiziell wenig über das Privatleben der Weitspringerin bekannt. Klar ist indes, dass sie nicht erst seit dem Olympiasieg 2021 von Medaillen und Sponsoren leben kann.

Malaika Mihambo: Buch, Engagement, Herzsprung e.V.

Zudem engagiert sie sich sozial: 2020 gründete sie den Verein „Malaikas Herzsprung e.V.“, der Grundschulkindern kostenlose Mitgliedschaften in lokalen Sportvereinen ermöglicht.

Im Oktober 2023 veröffentlichte Mihambo ihr Buch „Spring dich frei“, in dem sie ihre persönliche Geschichte teilt und Einblicke in Themen wie Achtsamkeit und Resilienz gibt. Der „Bunte“ sagte Malaika Mihambo, dass sie in der Kita und in der Grundschule regelmäßig unter Abwertungen aufgrund ihrer Hautfarbe gelitten habe. Zum Vater gab es fast 20 Jahre lang kaum Kontakt.

Malaika Mihambo: Freund, Eltern, Familie, Herkunft

Hat Malaika Mihambo einen Lebensgefährten? Über ihr Privatleben hält sich die Athletin bedeckt. Ihr Beziehungsstatus ist offiziell unbekannt, obwohl die „Bild“ Gerüchte über eine Beziehung mit einem ehemaligen Weitspringer öffentlich gemacht hat. Eigenen Nachwuchs hat Malaika Mihambo trotz Kinderwunsch noch nicht. „Der Leistungssport ist nicht wirklich ein familienfreundlicher Beruf“, erklärte sie der Bunten.

Mihambo wurde als Tochter einer deutschen Mutter und eines Vaters aus Sansibar geboren. Ihr Vorname bedeutet auf Swahili „Engel“. Der Vater verließ die Familie, als Malaika zwei Jahre alt war. Später schlug sich die Mutter als Kassiererin durch.

Malaika Mihambo im Factsheet

Geburtstag: 3. Februar 1994

Geburtsort: Heidelberg (Baden-Württemberg)

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Familienstand: ledig

Beziehungsstatus: nicht offiziell bekannt

Kinder: (noch) keine

Größe: 1,71 m

Verein: TSV Oftersheim

Olympiasiegerin 2021

Weltmeisterin 2019 und 2022

Europameisterin 2018 und 2024

Persönliche Bestleistung: 7,30 m (2019)

Studium: Politikwissenschaften (abgeschlossen), Master in Umweltwissenschaften (laufend)

Buch: „Spring dich frei“ (2023)

Malaika Mihambo inspiriert nicht nur mit sportlichen Leistungen, sondern auch durch ihr Engagement und ihre Bodenständigkeit abseits der Wettkampfbahn.