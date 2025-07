Mal wieder für tot erklärt: Fake-Todesmeldungen über Heinz Hoenig absolute Geschmacklosigkeit

Der deutsche Schauspielstar Heinz Hoenig (73) musste sich im vergangenen Jahr mehreren schweren Operationen unterziehen und schwebte in Lebensgefahr. Mittlerweile geht es ihm eigenen Angaban zufolge deutlich besser. Aber offenbar müssen er und seine Ehefrau, Annika Kärsten-Hoenig (40), sich immer wieder mit Fake-Todesmeldungen über den Schauspieler herumschlagen.

In einer neuen Instagram-Story postet Annika Kärsten-Hoenig eine solche Fake-Meldung, die auf Facebook verbreitet wurde, und schreibt dazu: "Es reicht!!!!!!" In einem Clip erklärt sie: "Wie ihr gesehen habt in der vorherigen Story, wird mein Mann mal wieder für tot erklärt." Derartige Falschmeldungen halte sie für "absolut geschmacklos, widerwärtig, keine Ahnung welche Worte mir da eigentlich einfallen würden, die ich jetzt hier nicht nennen kann, weil das würde meine gute Kinderstube nicht erlauben".

"Ich bin am Leben, okay?! Merkt euch das!"

An ihre Followerinnen und Follower gerichtet sagt Kärsten-Hoenig, dass sie solche Meldungen nicht glauben sollen. "Es ist wirklich eine absolute Geschmacklosigkeit, für die man keine Worte mehr hat. [...] Ihr seht, wir sitzen hier im Freibad und meinem Mann geht es gut", sagt sie, bevor sie ihren Heinz kurz vor die Kamera holt. Und der hat auch ein paar deutliche Worte zu sagen: "Es ist eine Geschmacklosigkeit, mir so etwas zu unterstellen. Ich bin am Leben, okay?! Merkt euch das!"

"Ich mache gute Fortschritte. Meine Frau trainiert jeden Tag mit mir. Dank Annika und unseren tollen Kindern geht es mir so gut. Sie sind mein Antrieb und meine Motivation", hatte Heinz Hoenig erst Ende Juni im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung zu berichten. Im Mai hatte er in einer Instagram-Fragerunde bereits davon gesprochen, "jetzt wieder fit für Dreharbeiten" zu sein. Er wünsche sich, "dass ich wieder etwas Gutes zu drehen bekomme".

Heinz Hoenig musste im Frühjahr 2024 wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus, Bakterien hatten seine Speiseröhre geschädigt. Nach vielen Wochen auf der Intensivstation - inklusive OPs, Koma und Reanimation - holte Annika Kärsten-Hoenig ihren "Heinzi" nach Hause und kümmert sich dort um ihn. Ende März haben Heinz Hoenig und seine Ehefrau zum zweiten Mal ihre Liebe besiegelt. Die beiden heirateten auf Sylt erneut. Laut RTL plante Annika Kärsten-Hoenig die zweite Hochzeit als Überraschung für ihren Ehemann. Sie schlüpfte demnach auch erneut in ihr Hochzeitskleid von 2019, in dem sie ihrem Mann schon damals das Jawort gab.