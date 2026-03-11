Die nächste TV-Komödie mit Adele Neuhauser steht an. Im Interview zu "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" verrät sie, warum ihr die Rolle besonders nahegeht und wie sie auf den Abschied vom "Tatort" blickt.
Adele Neuhauser (67) hat gut lachen. "Die Leute werden mich nicht so schnell los", sagt sie der Nachrichtenagentur spot on news - und meint das trotz des nahenden Abschieds von ihrer Kultrolle als Bibi Feller im Wiener "Tatort" ganz ernst. Insgesamt elf Filme in zwei Jahren, ein neuer Zweiteiler in der Pipeline, und nun die Premiere von "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks": Am Mittwoch, 11. März, läuft die BR-Komödie um 20:15 Uhr im Ersten. Nach "Ungeschminkt" und "Faltenfrei" ist es bereits die dritte Ausstrahlung eines Films in Folge, den Neuhauser mit Regisseur Dirk Kummer und Drehbuchautor Uli Brée realisiert hat.