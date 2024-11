Make-up-Ratespiel: Fluch der Karibik-Star verwandelte sich in Alfred Hitchcock

Die Make-up-Abteilung der ebenso erfolgreichen wie kontroversen Netflix-Serie "Monster" hat wieder ganze Arbeit geleistet. Für die dritte Staffel der Anthologie-Serie , die sich nach Jeffrey Dahmer und den Menendez-Brüdern um das Scheusal Ed Gein drehen wird, finden aktuell Dreharbeiten in der Innenstadt von Los Angeles statt. Wer in den Drehpausen zufällig am Rand des Sets vorbeispazierte, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben: Lief da gerade Alfred Hitchcock (1899-1980) vorbei?

In der Tat wird der berühmte Suspense-Filmemacher in der Serie vorkommen. So wird die dritte Staffel neben den Gräueltaten des Mörders und Grabräubers Gein, dargestellt von Charlie Hunnam (44), auch beleuchten, wie sie als Inspiration für Hitchcocks Meisterwerk "Psycho" dienten. Doch wer steckt nun hinter der künstlichen Nase, dem Silikon-Doppelkinn und dem schütteren Haar?

Es ist der britische Schauspieler Tom Hollander (57)! Vielen Filmfans dürfte er als Fiesling Cutler Beckett aus den "Fluch der Karibik"-Filmen bekannt sein, der sich mit Jack Sparrow (Johnny Depp, 61) anlegte. Doch auch in "Stolz und Vorteil", "Mission: Impossible - Rogue Nation" oder "The Night Manager" hat Hollander schon mitgewirkt.

Hitchcock mit Handy

In den Aufnahmen vom "Monster"-Dreh scheint sich der Star sichtlich wohl in der Haut der Regielegende zu fühlen. Wenn er nicht gerade stilsicher an seiner Zigarre zog, wie es Hitchcock zeit seines Lebens tat, knipste er in Drehpausen und voller Montur mit seinem Smartphone Bilder vom Set. Hitchcock mit Handy - ein unterhaltsamer Anblick, wie etwa auch die "Daily Mail" festhielt.

Neben Hollander und Hunnam werden in der dritten Ausgabe von Ryan Murphys (59) Serie unter anderem auch Laurie Metcalf (69) und Olivia Williams (56) mitspielen. Die "Roseanne"-Schauspielerin verkörpert darin die Mutter des Mörders. Williams, aktuell in der Sci-Fi-Serie "Dune: Prophecy" zu sehen, mimt Hitchcocks Ehefrau Alma.

Ein genauer Veröffentlichungstermin für die dritte "Monster"-Staffel steht noch nicht fest. Sie soll aber im kommenden Jahr beim Streamingdienst Netflix landen.