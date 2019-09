2 Topmodel Elsa Hosk wählte bei einer Filmpremiere die Trendfarbe Gold Foto: Laurent Koffel/ImageCollect.com

Der Mode-Herbst wird goldig! Denn Gold ist die absolute Trendfarbe der kommenden Herbst-/Winter-Saison. Wie man damit besonders schöne Akzente setzt, verraten wir hier.

Die Stars auf den roten Teppichen dieser Welt machen es vor. Wer in diesem Herbst einen glamourösen Style kreieren will, kommt an einer Trendfarbe nicht vorbei: Gold. Mutige Modeliebhaber trauen sich an einen goldigen Monochrom-Look heran, während weniger Mutige auf goldene Details setzen - sei es bei der Kleidung, den Accessoires oder beim Make-up.

Wie das geht, zeigte Model Elsa Hosk (30) bei der Premiere des Films "Marriage Story" in Venedig. Zu einem maßgeschneiderten Samt-Body kombinierte die Schwedin einen goldenen Maxi-Rock des Labels Etro. Die Statement-Farbe griff sie bei der Wahl ihres Schmucks und ihres Make-ups wieder auf. Während ihre Augenlider mit zart funkelndem goldenem Lidschatten bedeckt waren, blitzen unter ihrer blonden Mähne auffällige goldene Ohrringe hervor.

Gold allover

Der goldige Herbst-Trend lädt aber nicht nur zu glamourösen Looks ein, sondern auch zu modischen Experimenten. Mutige sollten sich deshalb unbedingt an den Monochrom-Look ganz in Gold heranwagen, wie ihn auch zahlreiche Designer auf den Laufstegen präsentierten.

Ob man dabei auf glänzende oder matte Gold-Töne setzt, bleibt jedem selbst überlassen. Wichtig ist nur, die schillernden und matten Kleidungsstücke nicht zu vermischen, um für einen einheitlichen Look zu sorgen. Wie der Allover-Look in seiner schlichten Variante funktioniert, zeigte zum Beispiel Nicky Hilton (35) bei einem Event in New York: Sie wählte ein eng anliegendes Slip Dress, in Kombination mit filigranen goldenen Accessoires.