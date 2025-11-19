„Make Love, Fake Love“: Wann startet die 4. Staffel?

Wann die 4. Staffel von „Make Love, Fake Love“ startet und weitere Infos zur Show, erfahren Sie im Artikel.

„Make Love, Fake Love“ geht in die vierte Runde. Nachdem die letzte Staffel Anfang 2025 lief, steht nun schon der Start der nächsten Ausgabe bevor. Fans dürfen sich nicht nur auf neue Folgen freuen, sondern auch auf ein bekanntes Gesicht aus der Reality-TV-Welt: Elena Miras sucht als neue Singlefrau die große Liebe – oder zumindest jemanden, der es ernst meint. Wann es losgeht, wer moderiert und wie das Format funktioniert, steht hier.

Wann beginnt Staffel 4 von „Make Love, Fake Love“? Nachdem die 3. Staffel von „Make Love, Fake Love“ erst im Januar ausgestrahlt wurde, müssen sich die Fans diesmal nicht lange gedulden: Die 4. Staffel startet bereits am 4. Dezember 2025.

Die Sendetermine der 4. Staffel von „Make Love, Fake Love“

In der Regel beinhaltet eine Staffel von „Make Love, Fake Love“ 12 Folgen. Beginnend am 4. Dezember 2025 wären die Termine dann wie folgt:

Folge 1: Donnerstag, 4. Dezember 2025

Folge 2: Donnerstag, 11. Dezember 2025

Folge 3: Donnerstag, 18. Dezember 2025

Folge 4: Donnerstag, 25. Dezember 2025

Folge 5: Donnerstag, 1. Januar 2026

Folge 6: Donnerstag, 8. Januar 2026

Folge 7: Donnerstag, 15. Januar 2026

Folge 8: Donnerstag, 22. Januar 2026

Folge 9: Donnerstag, 29. Januar 2026

Folge 10: Donnerstag, 5. Februar 2026

Folge 11: Donnerstag, 12. Februar 2026

Folge 12: Donnerstag, 19. Februar 2026

Wo kann man „Make Love, Fake Love“ schauen?

Alle Staffeln von „Make Love, Fake Love“ könnt ihr auf RTL+ jederzeit streamen. Die Folgen der 4. Staffel werden ebenfalls auf der Streaming-Plattform hochgeladen.

Wer ist die Singlefrau in Staffel 4?

Nachfolgerin von Karina Wagner ist Elena Miras, die durch ihre Auftritte in Formaten wie „Love Island“ und „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt wurde und inzwischen als Reality-TV-Veteranin gilt.

Elena Miras wurde 2017 durch „Love Island“ bekannt, trennte sich aber kurz nach dem Finale von Jan Sokolowsky. Mit Mike Heiter bekam sie 2018 eine Tochter, die Beziehung endete 2020. Danach war sie drei Jahre mit dem Schweizer Rapper Xellen7 zusammen. Anfang 2025 bestätigte sie ihr Single-Dasein und sucht nun bei „Make Love, Fake Love“ öffentlich nach einem neuen Partner.

Wer übernimmt die Moderation der 4. Staffel?

Nachdem Janin Ullmann die ersten drei Staffeln moderierte, übernimmt nun eine neue Gastgeberin das Ruder: Selfie Sandra, unter anderem bekannt aus dem Podcast „Dick & Doof“ mit Laser Luca, tritt in ihre Fußstapfen.

Um was geht es bei „Make Love, Fake Love“?

Bei „Make Love, Fake Love“ zieht eine Single-Frau mit mehreren Männern in eine Villa, die um ihre Gunst buhlen. Doch nicht alle sind wirklich Single – einige haben heimlich eine Freundin und verfolgen nur das Ziel, am Ende das Preisgeld zu kassieren. Die Frau muss im Laufe der Show herausfinden, wem sie vertrauen kann – und wer sie nur täuscht. Am Ende entscheidet sie sich für einen Mann – und erfährt dann, ob er wirklich frei ist oder nur ein Spiel gespielt hat.