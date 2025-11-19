„Make Love, Fake Love“: Wann startet die 4. Staffel?

Wann die 4. Staffel von „Make Love, Fake Love“ startet und weitere Infos zur Show, erfahren Sie im Artikel.
„Make Love, Fake Love“ geht in die vierte Runde. Nachdem die letzte Staffel Anfang 2025 lief, steht nun schon der Start der nächsten Ausgabe bevor. Fans dürfen sich nicht nur auf neue Folgen freuen, sondern auch auf ein bekanntes Gesicht aus der Reality-TV-Welt: Elena Miras sucht als neue Singlefrau die große Liebe – oder zumindest jemanden, der es ernst meint. Wann es losgeht, wer moderiert und wie das Format funktioniert, steht hier.