Bei den „Reality Awards“ am vergangenen Samstag verkündete „Make Love, Fake Love“-Moderatorin Janin Ullmann bereits, dass es sich bei der Single-Lady der 3. Staffel um Karina Wagner handelt. Auch das Startdatum wurde bekannt gegeben.

Make Love, Fake Love: 3. Staffel startet im neuen Jahr

Die erste Folge der 3. Staffel von „Make Love, Fake Love“ kann ab dem 2. Januar 2025 auf RTL+ gestreamt werden. Darauf folgt dann wöchentlich eine neue Folge. Wer neugierig ist, der kann sich bereits eine kleine Sneak Peak auf der Streaming-Plattform anschauen.

Hier geht’s direkt zu „Make Love, Fake Love“:

Sendetermine im Überblick: Wie viele Folgen wird es geben?

Die ersten beiden Staffeln beinhalteten jeweils 12 Folgen, in der 2. Staffel gab es zusätzlich eine Wiedersehensshow. Die Sendetermine wären dann wie folgt:

Folge: 2. Januar Folge: 9. Januar Folge: 16. Januar Folge: 23. Januar Folge: 30. Januar Folge: 6. Februar Folge: 13. Februar Folge: 20. Februar Folge: 27. Februar Folge: 6. März Folg: 13. März Folge: 20. März Folge: 27. März (Wiedersehensshow)

Das ist die neue Single-Lady: Karina Wagner

Karina Wagner tauchte das erste Mal im Reality-TV bei der Bachelor-Staffel aus dem Jahr 2021 mit Niko Griesert auf. Während sie ohne Einzeldate oder Kuss die Show verlassen musste, versuchte sie ihr Glück im selben Jahr bei „Bachelor in Paradise“. Nach der Show war sie in einer Beziehung mit Gustav Masurek, den Sie in der Sendung kennenlernte. Nach einigen Monaten zerbrach die Beziehung allerdings. Bei „Prominent getrennt“ 2023 starteten die beiden wieder als Team, im selben Jahr suchte Karina nochmals bei „Bachelor in Paradise“ die Liebe, was ihr in diesem Jahr nicht gelang. Karina ist 28 Jahre alt, kommt aus Lüneburg und ist bereit, sich wieder zu verlieben und den Partner fürs Leben zu finden.

Diese beiden Single-Ladys ließen sich bereits auf „Make Love, Fake Love“ ein

In der Auftakt-Staffel versuchte Yeliz Koc (Der Bachelor, Promi Big Brother, Kampf der Realitystars, Love Island VIP) ihren Traummann zu finden. In Staffel 2 stellte Antonia Hemmer (Bauer sucht Frau, Das Sommerhaus der Stars) die Vergebenen auf die Probe.

Darum geht es in „Make Love, Fake Love“

"Make Love, Fake Love" ist eine Reality-TV-Show, die auf dem Konzept basiert, echte Liebe von Täuschung zu unterscheiden. In der Sendung versucht eine Single-Lady, eine romantische Verbindung zu den Teilnehmern aufzubauen, während sie herausfinden muss, ob ihre potenziellen Partner tatsächlich Single sind oder in einer Beziehung stecken. Das Ziel der Single-Lady ist es, sich in einen Single-Mann zu verlieben und gleichzeitig die Faker zu enttarnen.