Im Januar startet die 3. Staffel von „Make Love, Fake Love“. Nach Yeliz Koc und Antonia Hemmer versucht nun die 28-Jährige Karina Wagner, sich zu verlieben und die Faker zu enttarnen. Diese Männer buhlen um Karina und um 50.000 Euro.

Die Kandidaten der 3. Staffel von „Make Love, Fake Love“ im Überblick

Cansin, 24 Jahre alt, aus Lampertheim:

Cansin ist Servicetechniker und seit Juli 2024 Single. Eines seiner Lieblingsurlaubsziele ist der Ballermann auf Mallorca. Sein ausgeprägter Rede-Drang und seine ständige gute Laune geht anderen manchmal auf die Nerven. Casin wiederum kann schlechte Laune nicht ab.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Jim, 26 Jahre alt, aus Berlin:

Jim arbeitet als Costumer Expert bei Porsche. Seit Juli 2023 geht er allein durchs Leben und hatte in seiner Vergangenheit 4 Beziehungen. Da seine Eltern gehörlos sind, beherrscht er die Gebärdensprache. Jim ist mit 7 Geschwistern aufgewachsen und hat einen kuriosen Tick: Er muss immer links von einer Person laufen, befindet er sich rechts von dieser, fühlt er sich unwohl.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Oliver, 26 Jahre alt, aus Münster:

Während er Psychologie studiert, ist Oliver in seiner Freizeit mit Boxen beschäftigt. Der Bundesliga-Profi hat mehrere nationale Meistertitel und darf sich stolzer Bronze-Medaillengewinner bei den Hochschul-Weltmeisterschaften nennen. Da sein Vater aus Kasachstan und seine Mutter aus Sibirien kommt, ist er mit der russischen Sprache aufgewachsen.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Paul, 29 Jahre alt, aus Berlin:

Der IT-Consultant ist seit November 2022 Single. Besonders gut kann Paul Stimmen und Dialekte nachahmen. Er hatte die Ehre, im Musikvideo von Mark Forster, Ski Aggu und skrt cobain mitspielen zu dürfen. Es wird noch prominenter: Er hat schon einmal Barack Obama die Hand geschüttelt.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Dominik, 33 Jahre alt, aus Wien (Österreich):

Dominik spielt und unterrichtet Tennis. Auf der Weltrangliste ist er die Nr. 1 bei den über 30-Jährigen im Einzel und im Doppel. Zu seinen Erfolgen zählen mehrere österreichische Meistertitel. Er gibt im Monat circa 2.000 Euro für Essen aus und ist seit Februar 2024 Single. Vor allem zierliche Frauen unter 1,75 m sind sein Beuteschema. Auch ein sportlicher Körper gefällt ihm.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Peter „Pit“, 27 Jahre alt, aus Langenberg:

Der Fitnesstrainer ist gelernter Konstruktionsmechaniker und hat nach seinem Fachabi ein „Fitness and Health“-Studium abgebrochen. Pit hatte bisher noch keine Beziehung und wohnt aktuell bei seinen Eltern im Haus. Seine Disziplin kommt vor allem in Sachen Ernährung zum Vorschein.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Cengiz, 32 Jahre alt, aus Walsrode:

Cengiz ist Chemikant und Anlagenführer bei VW. Das Fitnessstudio und der Fußballplatz spielen eine große Rolle und seinem Leben und nehmen sehr viel Zeit ein. Mit seiner letzten Freundin war Cengiz 10 Jahre zusammen.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Lucas, 25 Jahre alt, aus Berlin:

Der Content Creator bezeichnet sich selbst als „bubbly Personality“, zu seinen Hobbys gehört unter anderem das Zaubern. Aufgrund eines Schüleraustauschs zog es ihn mit 15 Jahre für eine Zeit nach Japan, weswegen er auch Japanisch spricht.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Maurice, 27 Jahre alt, aus Stiring-Wendel (Frankreich):

Maurice ist in der KFZ-Branche selbstständig und ist einigen vielleicht auch aus den Formaten „Love Island“ und „Temptation Island“ bekannt. Während er früher viel auf Partys unterwegs war, sind ihm heute Fitness und sein Job besonders wichtig.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Felix, 27 Jahre alt, aus Marl:

Der Anlagentechniker hat keine Tattoos und ist vor allem auf seine Karriere fixiert, um einer Frau etwas bieten zu können. Auf Partys ist Felix nicht zu stoppen, seine Lebenseinstellung ist sehr positiv.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Kevin, 23 Jahre alt, aus Nienburg:

Der Sachbearbeiter hat russische Wurzeln und gibt viel Geld für Klamotten aus. Zu seinen Hobbys gehören Fußball und das Fitnessstudio. Eins von Kevins Zukunftszielen ist es, eine Familie zu gründen.

Foto: RTL Andreas Schulze

Emre, 26 Jahre alt, aus Duisburg:

Emre ist Dreher und beschreibt sich selbst als stur. Seine Lieblingsgerichte sind Döner und Pasta. Er ist für jeden Spaß zu haben und kann schlechte Laune nicht ab. Bei seinen Kumpels ist er als Organisator bekannt. Er wohnt noch daheim.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Antonio „Toni“, 23 Jahre alt, aus München:

Der Sicherheitsmitarbeiter ist bei der Deutschen Bahn angestellt und beschreibt sich im Privaten als eifersüchtig, temperamentvoll, lustig und zielstrebig. Während seine Karriere einen hohen Stellenwert für ihn hat, vergnügt er sich privat auch beim Tanzen.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Alexander, 33 Jahre alt, aus Berlin:

Der gelernte Dachdecker arbeitet als Solartechniker und hat einen Sohn. Zu seinen Interessen gehören Auto-Tuning und Festivals, auf denen man ihn auch manchmal in auffälligen Klamotten antreffen kann.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Viktor, 33 Jahre alt, aus der Schweiz:

Viktor wanderte vor einigen Jahren in die Schweiz aus und arbeitet als Servicetechniker. In seiner Freizeit beschäftigt er sich vor allem mit Pokémonkarten. Außerdem legt er großen Wert auf Sport und gesunde Ernährung. In seiner Ex-Beziehung war er bereits verlobt.

Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Thoren, 33 Jahre alt, aus Hockenheim:

Thoren ist selbstständiger Vertriebler und hat laut eigener Aussage Talente im Flirten, im Schauspiel, im Gesang und im Verkauf. Sein Sportwagen ist ihm sehr wichtig, außerdem bringt er gern Menschen zum Lachen, ist diskutierfreudig und testet gern die Grenzen bei anderen. Die Meinung anderer über ihn ist ihm grundsätzlich egal.

Foto: RTL / Andreas Schulze

Wann startet die 3. Staffel von „Make Love, Fake Love“

Die neue Staffel wird pünktlich im neuen Jahr an den Start gehen. Alle Infos zum Startdatum und den Sendeterminen lesen Sie hier: Startdatum von „Make Love, Fake Love“ Staffel 3 (Alle Infos).

Welche Single-Lady wird die Männer testen?

Karina Wagner wurde 2021 erstmals durch ihre Teilnahme an der Bachelor-Staffel mit Niko Griesert einem breiteren Publikum bekannt. Danach zog sie im selben Jahr weiter zu „Bachelor in Paradise“, wo sie Gustav Masurek kennenlernte. Die beiden führten nach der Show eine Beziehung, die jedoch nach einigen Monaten endete. 2023 traten Karina und Gustav als Team bei „Prominent getrennt“ an. Im selben Jahr suchte Karina erneut bei „Bachelor in Paradise“ nach der großen Liebe, blieb aber ohne Erfolg. Die 28-Jährige aus Lüneburg ist weiterhin offen für eine neue Beziehung und hofft, ihren Partner fürs Leben zu finden.

Um was geht es bei „Make Love, Fake Love“?

Die Reality-TV-Show "Make Love, Fake Love" dreht sich um die Suche nach der großen Liebe – mit einem Twist. Eine Single-Frau trifft auf mehrere männlichen Kandidaten, die um ihre Aufmerksamkeit kämpfen. Der Haken: Einige dieser Männer sind Single und tatsächlich daran interessiert, sich zu verlieben, während andere in einer Beziehung sind und lediglich vorgeben, solo zu sein. Ihr Ziel ist es, die Single-Lady hinters Licht zu führen, um das Spiel und das Preisgeld zu gewinnen.