Make Love, Fake Love 2026: Sind Johannes und Christina noch ein Paar?

Im Finale der 4. Staffel von „Make Love, Fake Love“ fielen sich Johannes und Christina in die Arme. Doch hat ihre Beziehung auch nach der Show Bestand?

Seit heute ist die letzte Folge von „Make Love, Fake Love“ 2026 auf RTL+ abrufbar. In einem spannenden Finale musste Elena am Ende eine Entscheidung treffen. Als Johannes schließlich seine Freundin Christina wiedersehen durfte, fielen sich die beiden sichtlich bewegt in die Arme. Doch wie steht es einige Monate nach der Ausstrahlung um ihre Beziehung?

Sind Johannes und Christina B. noch zusammen?

Im offiziellen „Aftershow“-Podcast auf RTL+ spricht Christina über ihre Zeit bei „Make Love, Fake Love“, gibt Einblicke in ihren aktuellen Beziehungsstatus und lässt die Bombe platzen: Die beiden sind heute kein Paar mehr.

Trotz der Trennung stehen die beiden aufgrund ihres gemeinsamen Hundes weiterhin in Kontakt. Die Trennung erfolgte bereits Mitte September. Christina hatte damals einen Blick in Johannes’ Handy geworfen und dabei erfahren, dass er „Mist gebaut“ habe. Zunächst stritt er alles ab, räumte später jedoch ein, dass er sie "beschissen" habe.

"Da habe ich nichts verloren, sondern da hat man mich verloren"

Für Christina stand von Anfang an fest: Wenn ihr Partner fremdgeht, zieht sie einen klaren Schlussstrich. Ein Liebes-Comeback schließt sie daher aus. Mit der Teilnahme an „Make Love, Fake Love“ habe die Trennung jedoch wenig zu tun. Auch wenn sie in der Villa nicht alles mitbekam, was später in den Folgen zu sehen war, ist sie heute überzeugt, dass die zuvor vereinbarten Grenzen eingehalten wurden. Hier könnt ihr euch die Sequenz aus dem Podcast anschauen:

So war das Finale von "Make Love Fake Love" 2026