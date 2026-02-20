Im Finale der 4. Staffel von „Make Love, Fake Love“ entschied sich Elena Miras im Finale für Patrick. Wie ging es nach der Show zwischen den beiden weiter?

In der letzten Folge von "Make Love, Fake Love" 2026 entschied sich Single-Lady Elena Miras für Patrick – und lag mit ihrem Bauchgefühl damit richtig: Auch er ging als Single in das Format. Doch was wurde aus den beiden nach dem großen Showdown?

Sind Elena und Patrick ein Paar?

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von RTL+ sprechen Elena Miras und Patrick gemeinsam über ihre Zeit bei „Make Love, Fake Love“ – und beantworten dabei auch die Frage, die viele Fans beschäftigt: Sind die beiden heute ein Paar? Die klare Antwort lautet: Nein.

Patrick erzählt, dass er in der Show auf jeden Fall gespürt habe, dass er in Elena verknallt war. Gleichzeitig betont er aber auch, dass man während der Dreharbeiten in einer Art „Bubble“ lebe. Für Elena sei dieses Gefühl nichts Neues. Sie sagt, die beiden hätten sich zwar etwas in der Show aufgebaut, dennoch habe sie sich bewusst schützen wollen – weil sie aus Erfahrung wisse, wie schnell solche Gefühle nach einer TV-Show wieder verschwinden können.

Relativ schnell sei beiden klar geworden, dass ihre Leben nicht wirklich zusammenpassen. Elena lebt mit ihrer Tochter in der Schweiz, Patrick hat seine Familie in Deutschland. Keiner von beiden wollte sein gewohntes Umfeld aufgeben. Am Ende seien sie sich einig gewesen: Es hat einfach nicht gepasst.

Elena macht außerdem deutlich, dass sie keinen Partner möchte, der weiterhin unbedingt ins Fernsehen will. Patrick hingegen schließt weitere Formate nicht aus – besonders „Love Island VIP“ oder „Couple Challenge“ würden ihn reizen.

Böses Blut gibt es zwischen den beiden jedoch nicht: Sie seien im Guten auseinandergegangen und pflegen weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis. Für Elena steht nach der Erfahrung allerdings fest: In Zukunft möchte sie keine Datingformate mehr machen.

Hier könnt ihr euch die YouTube-Folge anschauen:

Wo kann man "Make Love, Fake Love" schauen

Alle vier Staffeln von "Make Love, Fake Love" können jederzeit auf RTL+ gestreamt werden.