Nach dem Finale ist vor dem Wiedersehen: Nach einer emotionalen Achterbahnfahrt in der finalen Entscheidung bleibt für Karina Wagner sowie die Kandidaten und Kandidatinnen noch jede Menge Gesprächsbedarf.

„Make Love, Fake Love“ 2025: Gibt es ein Wiedersehen?

Die Antwort lautet: Ja! Wie schon in Staffel 2 wird es auch diesmal eine Reunion geben, in der die Zuschauer erfahren, was nach den Dreharbeiten passiert ist.

Wann ist das Wiedersehen?

Die Wiedersehensfolge ist ab Donnerstag, dem 27. März 2025, wie gewohnt auf RTL+ verfügbar.

„Make Love, Fake Love“ 2025: Wer hat gewonnen?

Achtung, Spoiler! In einem spannenden Finale fiel Karinas Wahl am Ende auf Maurice. Doch da er bereits mit Smilla zusammen ist, durfte sich das Paar über 50.000 Euro freuen. Karina ging dagegen leer aus. Olli belegte den 2. Platz, Kevin landete auf Rang 3. Hier die Platzierungen der Top 7 im Überblick:

Maurice (vergeben an Smilla) Olli Kevin (vergeben an Paula) Paul Dominik Cengiz Felix (vergeben an Miri)

Was alles in der letzten Folge passiert ist und wie die Konfrontation mit den vergebenen Fraun ablief, können Sie hier nachlesen: "Make Love, Fake Love" 2025: So war die finale Folge.

„Make Love, Fake Love“ 2025: Das erwartet Sie beim Wiedersehen

Bei der Reunion erfahren die Zuschauer unter anderem, wie es für die vergebenen Kandidaten weiterging. Welche Paare sind noch zusammen? Und welche Beziehung hat „Make Love, Fake Love“ nicht überstanden? Zudem wird enthüllt, wie Karinas aktueller Beziehungsstatus aussieht und wie sie heute über die Männer denkt.

Wo kann man „Make Love, Fake Love“ schauen?

Alle Staffeln können Sie auf dem Streamingportal RTL+ anschauen.

Um was geht es bei „Make Love, Fake Love“?

Die RTL+ Datingshow „Make Love, Fake Love“ sorgt seit 2021 für Spannung. Eine prominente Single-Frau begibt sich auf die Suche nach ihrem potenziellen Traumpartner – doch nicht alle Kandidaten spielen mit offenen Karten. Einige sind bereits vergeben und versuchen, ihren Beziehungsstatus zu verbergen, um das Preisgeld zu gewinnen. Die Herausforderung für die Single-Lady: herausfinden, wer wirklich solo ist, und am Ende die richtige Entscheidung treffen.