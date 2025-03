Die 3. Staffel von „Make Love, Fake Love“ sorgte für einiges an Gesprächsstoff. Janin Ullmann klärte beim Wiedersehen unter anderem offene Fragen, die „Laufhaus“-Thematik sowie den Beziehungsstatus aller Beteiligten.

„Make Love, Fake Love“ 2025: So war die Reunion

Beim Wiedersehen sind neben Single-Lady Karina auch Miri und Felix, Paul, Olli, Cengiz, Paula und Kevin, Cansin, Dominik sowie Smilla und Maurice mit dabei. Während der Folge bleibt nicht unbemerkt, dass es zwischen einigen Kandidaten immer noch Spannungen gibt.

Wie geht es Karina nach der Ausstrahlung?

Karina erklärt am Anfang der Folge, dass sie mit einem anderen Ende gerechnet hatte, aber nach allem, was sie bei der Ausstrahlung gesehen habe, dennoch froh sei, wie es gekommen ist. Zudem sagt sie, dass sie „innerlich kocht“ und „richtig wütend“ auf Maurice sei - und auch auf Kevin. Ihrer Meinung nach wurden insbesondere von Maurice Grenzen überschritten: „Dass man so gut lügen kann und über Grenzen hinausgeht. Selbst für 50.000 Euro ist das schon ne Hausnummer.“ Sie bemängelte, dass Maurice, obwohl er vergeben war, mit ihr über Kinder sprach und in der Nacht im Lady-Loft auch „weiter ging“.

Das sagt Maurice dazu

Maurice sei bewusst, dass er Smillas Grenzen überschritten habe: „Ich bin auf jeden Fall ans Limit gegangen. Die Situation, die er unterschätzt haben will, habe sich verselbstständigt - er sei da „nicht mehr rausgekommen Dennoch vertrat er die Meinung, dass man viel riskieren müsse, wenn man das Spiel gewinnen möchte.

Miri & Felix kritisieren Maurice für sein Verhalten

Während Felix in der Show nach eigener Aussage nur das Nötigste gemacht hat, um weiterzukommen, kritisieren er und Freundin Miri (die nach wie vor ein Paar sind), dass man das Spiel auch spielen kann, ohne Opfer zu bringen.

„Laufhaus“- Kommentare und Co: Das sagen die Beteiligten jetzt dazu

Während der Ausstrahlung wurde vor allem auf Social Media das Verhalten der Männer gegenüber Karina kritisiert. Ein Teil der Kandidaten hatte hinter ihrem Rücken abwertende Bemerkungen aufgrund ihrer körperliche Nähe mit mehreren Männern machte.

Kevin entschuldigt sich noch während des Wiedersehens bei Karina: „Ich schäme mich unfassbar dafür“. Auch Dominik ergreift seine Chance und bittet Karina während der Reunion um Verzeihung. Karina nimmt die Entschuldigungen an, betont aber, dass es für sie glaubhafter gewesen wäre, wenn man ihr direkt bei der Ausstrahlung geschrieben hätte, was Paul beispielsweise gemacht habe.

Paula über Kevins Kommentare

Kevins Freundin Paula erklärt, dass sie von den Aussagen schockiert gewesen sei, betont jedoch auch, dass sie ihn so nicht kenne und er so nicht sprechen würde: „Ich weiß, dass er so nicht redet“. Ob die beiden noch zusammen sind, wird nicht klar bejaht, allerdings deutet Paulas Aussage daraufhin, dass die beiden immer noch ein Paar sind: „Wir waren oder sind seit 3 Jahren zusammen“.

Karina über die Bilder im Finale

Für Karina sei bei der Ausstrahlung nicht nur der Umgang mit ihren eigenen Gefühlen schwierig gewesen, sondern auch, mitanzusehen, wie es Smilla in der anderen Villa erging: „Ihr seid seit 3 Monaten zusammen, man ist doch so verliebt am Anfang, dass du das überhaupt einem Menschen antun kannst, ich verstehs nicht, bis heute nicht.“

Karina verrät brisante Details zur Nacht mit ihr und Maurice

Karina verrät, dass sie und Maurice intim miteinander geworden seien, was allerdings bei der Ausstrahlung nicht deutlich hervorging. „Wir hatten keinen Sex, aber er war drin, und das weißt du auch“, so die Lüneburgerin. Maurice allerdings behauptet, dass das Ganze nie so passiert sei. Des Weiteren sagt Karina: „Das war ja auch einfach der Grund, warum ich mir zu 100% sicher war, dass du Single bist“. Auch Felix stimmt Karina zu: „Das macht man nur, wenn man kein Herz hat“.

Was sagt Smilla dazu?

Smilla, die beim Wiedersehen sichtlich geknickt schien, erzählt, dass Maurice ihr gesagt habe, dass es fast zu Sex gekommen wäre, wenn er nicht die Handbremse gezogen hätte. Sie habe viel mit Maurice darüber gesprochen und ihn gebeten, Karina zu kontaktieren, um ihre Reaktion zu sehen. Nach einigen Diskussionen bezieht Moderatorin Janin Stellung und meint: „Ich kann mir ehrlich gesagt schwierig vorstellen, dass man sich so was an [Karinas] Stelle ausdenkt.“

Wie ging es zwischen Smilla und Maurice weiter?

Nach der Show verbrachten die beiden noch einige Tage mit vielen Gesprächen in Griechenland, wo sich Maurice erklären konnte. Smilla ist nach wie vor der Meinung, dass Maurice Grenzen überschritten habe. „Wir haben die Kurve noch mal bekommen, haben viele Tiefen auch gehabt, haben da viel drüber reden müssen.“ Auf die Frage, ob sich nach Karinas Aussagen über die Nacht mit Maurice etwas an der Beziehung ändert, meint Smilla: „Es verunsichert einen […] ändert aber nichts an meiner Entscheidung, dass wir ein Paar sind“.

Kritik an Smillas und Maurices Beziehung

Die Teilnahme von Smilla und Maurice nach einer dreimonatigen Beziehung trifft bei Felix, Miri und auch Karina auf Unverständnis. „Was mich verwundert, wenn man frisch zusammen ist nach 3 Monaten, da hast du die rosarote Brille auf und man liebt sich abgöttisch […] Ich hätte niemals mit dem Gedanken gespielt, an so was teilzunehmen. Du lernst dich ja grad erst kennen“, so Felix. Maurice verteidigt sich und Smilla und betont, dass die beiden schon seit einigen Jahren in Kontakt stünden.

Hatte Maurice Gefühle für Karina?

Beim Wiedersehen betont Maurice, dass keine Gefühle im Spiel waren und er einfach das Spiel so gut wie möglich spielen wollte. „Das hast du null verdient, aber das war das Spiel.“, so Maurice.

Olli & Karina: Das lief nach dem Finale

Überraschung für die Zuschauer: Olli und Karina hatten eine längere Kennenlernphase über einige Monate, die dann auf einmal vorbei war. Er habe schon in der Villa manchmal nicht gewusst, woran er bei ihr sei und sagt, dass er das draußen dann auch gemerkt und sich die Kennenlernphase dann auseinandergelebt habe. „Das in der Show habe ich alles beiseitegelegt. [..] Als ich sie von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe, war ich schon verknallt.“ Kevin wirft ein, dass das nicht stimme und dass Olli von Anfang an ein Spiel gespielt habe. „Man kann mir vorwerfen, dass ich direkt danach keine ernsten Absichten hatte, weil mein Herz gebrochen war. Aber ich habe mich bewusst auf Karina eingelassen“, verteidigt sich Olli.

Karina offenbart am Schluss ihren Beziehungsstatus

Karina erzählt, dass sie ihr Happy End gefunden habe und mittlerweile glücklich vergeben sei. Wer der Glückliche ist, wird in der Reunion nicht verraten, allerdings weist Janin daraufhin, dass die Zuschauer auf dem YouTube-Kanal von RTL+ schon bald mehr dazu erfahren werden.

Wo kann man "Make Love, Fake Love" schauen?

Alle 3 Staffeln können Sie auf mit einem Abo bei RTL+ jederzeit streamen.