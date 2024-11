Makaken als Touristenmagnet: Ein Bankett als Dankeschön: Festmahl für Affen in Thailand

3 Beim Affen-Bankett dürfen sich die Makaken einmal im Jahr die Bäuche vollschlagen. Foto: Rachen Sageamsak/XinHua/dpa

Einmal im Jahr gibt es für die Affen in Lop Buri ein Festgelage. Damit wollen sich die Bewohner für die vielen Touristen bedanken, die wegen der Makaken kommen. Aber dieses Mal war etwas anders.











Lop Buri - In der berühmten Affenstadt Lop Buri in Thailand dürfen sich die hier heimischen Langschwanzmakaken einmal im Jahr so richtig die Bäuche vollschlagen. Jetzt war es wieder so weit: Immer am letzten Wochenende im November spendiert die Stadt ihren tierischen Mitbewohnern im Affentempel Phra Prang Sam Yot ein All-you-can-eat-Buffet.