Major Tom: Peter Schilling schrieb seinen Hit auf der Autobahn

Mit "Major Tom (völlig losgelöst)" hat Peter Schilling einen Riesenhit der Neuen Deutschen Welle geliefert. Der Song ist auch nach 44 Jahren nicht aus der Mode gekommen. Entstanden ist er in nur vier Stunden - und das nicht etwa im Studio, sondern auf der Autobahn.

Kurz vor seinem 70. Geburtstag am 28. Januar hat Peter Schilling (69) noch einmal auf die kuriose Entstehungsgeschichte seines Mega-Hits "Major Tom (völlig losgelöst)" geblickt. Denn der Song, mit dem er in den 80er Jahren durchstartete, entstand in nur vier Stunden auf der Autobahn.

Welthit im Opel Kadett getextet Schilling war in seinem Opel Kadett unterwegs und schrieb die bekannten Liedzeilen zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und dem Kasseler Kreuz. "Immer, wenn ich dort vorbeifahre, denke ich daran", verrät der Sänger im neuen Interview mit dem "Stern". "Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir den Block gegriffen habe und losschrieb."

Schon im Oktober 2025 hatte Schilling dem Sender rbb erzählt: "Ich hatte das Playback im Kassettendeck meines Autos, und das Papier auf dem Beifahrersitz. Und dann hatte ich die Idee zu 'Major Tom (völlig losgelöst)' am Autobahnkreuz Weinsberg, weil das einfach zum Playback gepasst hat. Ich habe es tatsächlich auf der Autobahn geschrieben, also den Text, nicht die Musik." Er habe begonnen zu schreiben "und am Kasseler Kreuz war es fertig. So einfach geht das".

Was so einfach begann, wurde zu einem Riesenerfolg, der bis heute anhält. Im November 1982 eroberte der Song Platz 1 der deutschen Charts und hielt sich dort acht Wochen. Auch in Österreich und der Schweiz belegte der Hit die Chart-Spitze. Die englische Version "Major Tom (Coming Home)" kletterte bis auf Platz 14 der US-Billboard-Charts.

Comeback als Stadion-Hymne

Im März 2024 erlebte der 80er-Hit dann noch einmal Aufwind. "Major Tom (völlig losgelöst)" wurde per Fan-Petition zur neuen Tor-Hymne der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewählt. Nach 42 Jahren erreichte das Lied wieder die Top Ten. Der Sänger erlebte seinen Comeback-Song auch schon selbst im Stadion - ein emotionaler Moment, wie er dem "Stern" noch erzähle. "Ich war bei einem EM-Spiel, das die deutsche Mannschaft gewann. Am Ende sangen 60.000 Leute 'Völlig losgelöst'. Ich muss zugeben, dass bei mir da die eine oder andere Träne geflossen ist."