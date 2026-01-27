Major Tom: Peter Schilling schrieb seinen Hit auf der Autobahn

Mit "Major Tom (völlig losgelöst)" hat Peter Schilling einen Riesenhit der Neuen Deutschen Welle geliefert. Der Song ist auch nach 44 Jahren nicht aus der Mode gekommen. Entstanden ist er in nur vier Stunden - und das nicht etwa im Studio, sondern auf der Autobahn.
Kurz vor seinem 70. Geburtstag am 28. Januar hat Peter Schilling (69) noch einmal auf die kuriose Entstehungsgeschichte seines Mega-Hits "Major Tom (völlig losgelöst)" geblickt. Denn der Song, mit dem er in den 80er Jahren durchstartete, entstand in nur vier Stunden auf der Autobahn.