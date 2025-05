Über 400 Karat, ein XXL-Fascinator und ein Look, der alle Blicke auf sich zog: Helen Mirren sorgt auf dem roten Teppich in Cannes für Furore.

Dame Helen Mirren (79) sorgt in Cannes immer wieder für glanzvolle Überraschungen. Zur Premiere von "Colors of Time" erschien die britische Schauspiel-Ikone mit zwei außergewöhnlichen Statement-Accessoires: einer spektakulären Halskette und einem überdimensionalen Fascinator.

Insgesamt trug Mirren Edelsteine im Wert von über 400 Karat - und beeindruckte damit die Fotografen am Rand des roten Teppichs. Ihr eleganter Look bestand aus einem hochgeschlossenen schwarzen Abendkleid mit Puffärmeln, akzentuiert durch eine bodenlange, türkisfarbene Schärpe. Gekrönt wurde das Ensemble von einem schwarzen, blumenförmigen Fascinator auf ihrem Kopf. An den Ohren trug sie klassische Perlenohrringe. Der unbestrittene Blickfang ihres Outfits war jedoch das exklusive Collier mit dem Namen "Marina Collier".

Lesen Sie auch

Meisterhafte Juwelierkunst auf dem roten Teppich

Das von Margot Kinney entworfene Schmuckstück ist ein Meisterwerk der Juwelierkunst: Zwei große grüne Berylle mit 241 und 109 Karat bilden das Herzstück der Kette, ergänzt durch einen 65-karätigen Aquamarin. Jeder dieser prächtigen Steine ist von einem kunstvollen Arrangement aus grünem Beryll, Aquamarin, Turmalin, Saphir, Diamanten, Paraibas und Tsavoriten umgeben - gefasst in 18-karätigem Gold. Den krönenden Abschluss bilden 29 seltene Barockperlen aus der australischen Südsee.

Laut dem Magazin "People" wurde die Kette vom Great Barrier Reef und dem Korallenmeer inspiriert - eine Hommage an die Schönheit der Natur, eingefangen in einem einzigartigen Schmuckstück.

Helen Mirren braucht keine nackte Haut, um aufzufallen

Dieses Jahr hat die Festivalorganisation eine strengere Kleiderordnung erlassen, die zu viel nackte Haut sowie Kleider mit zu viel Stoff zum Beispiel in Form langer Schleppen verbietet. Helen Mirrens Auftritt bei den Filmfestspielen beweist, dass es nicht immer das tiefe Dekolleté oder die XXL-Schleppe sein muss, um auf dem roten Teppich für Aufmerksamkeit zu sorgen.