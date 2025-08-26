Maite Kelly und mehr: Erste Promis gratulieren Helene Fischer zu ihrem zweiten Kind

Nachdem Helene Fischer die Geburt ihrer zweiten Tochter verkündet hat, haben sofort zahlreiche Fans reagiert und ihren Star beglückwünscht. Auch prominente Kolleginnen wie Maite Kelly und Barbara Meier reagierten via Instagram.
Helene Fischer (41) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. In einem auf ihrem Instagram-Account veröffentlichten Brief gab sie am Montag die Geburt bekannt und verriet auch gleich, dass sie und ihr Mann Thomas Seitel (40) sich erneut über ein Mädchen freuen dürfen. Rasch meldeten sich nach der freudigen Nachricht erste Prominente, die der Sängerin Grüße hinterließen.