Maite Kelly und mehr: Erste Promis gratulieren Helene Fischer zu ihrem zweiten Kind

Nachdem Helene Fischer die Geburt ihrer zweiten Tochter verkündet hat, haben sofort zahlreiche Fans reagiert und ihren Star beglückwünscht. Auch prominente Kolleginnen wie Maite Kelly und Barbara Meier reagierten via Instagram.

Helene Fischer (41) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. In einem auf ihrem Instagram-Account veröffentlichten Brief gab sie am Montag die Geburt bekannt und verriet auch gleich, dass sie und ihr Mann Thomas Seitel (40) sich erneut über ein Mädchen freuen dürfen. Rasch meldeten sich nach der freudigen Nachricht erste Prominente, die der Sängerin Grüße hinterließen.

Maite Kelly wünscht "viel Gesundheit und ganz viele tolle Momente" So etwa Fischers Schlagerkollegin Maite Kelly (45). Die Sängerin, die selbst drei Töchter hat, schrieb unter dem Posting: "Oh wow, alles Gute zur Geburt der Kleinen. Viel Gesundheit und ganz viel tolle Momente." Model Barbara Meier (39), die wie Fischer zwei Töchter hat, und Schlagersängerin Pia Malo (43) schickten beide: "Herzlichen Glückwunsch!!"

Die österreichische Schlagersängerin Hannah (43) schrieb: "Genieße die Zeit in vollen Zügen und wir freuen uns, wenn du wieder auf die Bühne zurückkommst." Moderatorin Ilka Groenewold (40) wünschte "Alles Gute für euch". Musikproduzent Alex Christensen (58) schrieb zu einem roten Herz: "Family first!!" Und Helene Fischers Make-up-Artistin Astrid Jerschitz bekundete, Fischer sei ihre Chefin und ihr Herzensmensch.

Helene Fischer verkündete gleich ihre nächsten Projekte

Fischer hatte in ihrem Brief erklärt, warum sie sich eine "ganze Weile" nicht mehr gemeldet habe. Dies hebe "einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!"

Gleichzeitig kündigte sie für dieses Jahr noch zwei Kinderalben an. Und 2026 geht es auf große Stadiontournee. "Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer - mit all den schönsten, emotionalen und kraftvollsten Songs aus dieser Zeit. Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten." Ausfallen muss Ende 2025 hingegen die "Helene Fischer Show" im ZDF. "Für die Vorbereitungen brauche ich mehrere Wochen und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten", erklärte der Star.

Die Beziehung von Helene Fischer und Luftakrobat Thomas Seitel war kurz nach der Trennung von Florian Silbereisen (44) im Jahr 2018 publik geworden. Ende 2021 kam die erste gemeinsame Tochter zur Welt.