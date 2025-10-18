Maite Kelly singt über heiße Liebesnacht

Maite Kelly überrascht beim "Schlagerboom" mit einem ungewöhnlichen Song. "Der Morgen danach" handelt von einer heißen Liebesnacht - relativ explizit nacherzählt. Tatsächlich handelt das Lied von Kellys eigenen Erfahrungen.
Beim Schlagerboom am heutigen Samstagabend (18. Oktober) dürfte Maite Kelly für Gesprächsstoff sorgen. Die Sängerin präsentiert in der Show von Florian Silbereisen ihren neuen Song "Der Morgen danach" - und der hat es in sich. Das Lied handelt von einer heißen Liebesnacht, beschrieben mit einer Offenheit, die man von der 44-Jährigen so nicht kennt.