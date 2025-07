Maison Meissner: Ulmer Sterneköchin eröffnet Hotel

Neo-Wirtshäuser Renaissance des Gulaschs

Knödel, Schnitzel, Palatschinken und Handkäs mit Musik. Lokale wie das Tschecherl in München oder das Trio in Berlin erfinden das Wirtshaus neu. Auf Spurensuche nach dem Geschmack unserer Kindheit. Inklusive unserer liebsten Adressen in ganz Deutschland.