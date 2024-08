Maislabyrinth in Renningen: Im Dschungel aus Mais

1 Vom Boden nicht zu erkennen, aber aus der Luft: Die Dschungelszene im Maisfeld. Foto: Maislabyrinth Renningen

Unter dem Motto „Grüner Dschungel“ hat das Maislabyrinth in Renningen eröffnet. Die Attraktion gibt es bereits seit 2007.











Links oder rechts? Welcher Weg führt zum Ziel zwischen all den Maispflanzen, die hier in den Himmel ragen? Einen guten Sinn für Orientierung muss mitbringen, wer in den kommenden Wochen das Maislabyrinth der Familie Weiß in Renningen besuch. Gestaltet worden ist das Labyrinth in diesem Jahr unter dem Motto „Grüner Dschungel“ – aus der Vogelperspektive ergeben die verschlungenen Wege ein deutliches Bild, auf dem große Bäume, Elefant, Papagei und Affe zu erkennen sind. Das Motiv wechselt jedes Jahr, in der Vergangenheit bildeten die Schneisen im Mais schon Zirkus- oder Bauernhofszenen oder Motive der Maya-Kultur.