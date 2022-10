1 Die Talkshow von Sandra Maischberger läuft immer dienstags und mittwochs (Archivbild). Foto: IMAGO/Future Image/Thomas Bartilla

Sandra Maischberger lädt am 4. Oktober mehrere Gäste zu ihrer Talkshow ein. Welche Themen diskutiert werden und wen die Moderatorin begrüßt, erfahren Sie hier.















Sandra Maischberger begrüßt auch an diesem Dienstag in ihrer Talkshow mehrere Gäste. Dieses Mal geht es in der Sendung, die ab 22.50 Uhr in der ARD läuft, um den Kampf gegen die hohen Energiepreise.

Bundeskanzler Olaf Scholz versprach in diesem Zusammenhang den „Doppel-Wumms“: einen 200-Milliarden-Euro Abwehrschirm. Wofür das Geld eingesetzt werden soll und wie gerecht die geplante Gaspreisbremse ist, darüber spricht die Moderatorin mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher und dem Verbraucher-Experte und Finanztip-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen.

Der zweite Themenkomplex der Sendung dreht sich abermals um den Ukraine-Krieg. Geflüchtete berichten im Studio von ihrem Überlebenskampf.

Die Gäste im Überblick:

• Marcel Fratzscher (Ökonom und DIW-Chef)

• Hermann-Josef Tenhagen (Verbraucherexperte, „Finanztip“)

• Viktoria Bakhur (Deutschlehrerin aus Mariupol)

• Xenia Fomina (Schülerin aus Mariupol)

• Florian Schroeder (Kabarettist und Moderator)

• Eva Quadbeck (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

• Jan Fleischhauer (Focus)