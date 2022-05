1 Sandra Maischberger empfängt ab 3. Mai zwei Mal die Woche Gäste in ihrer Talkshow. (Archivbild) Foto: imago images/Jacob Schröter/Jacob Schröter via www.imago-images.de

Seit dem 3. Mai empfängt Sandra Maischberger dienstags und mittwochs Gäste in ihrer Talkshow. Wer am Dienstagabend zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Aus eins mach zwei: Ab dem 3. Mai ist die Polit-Talkerin Sandra Maischberger nicht nur mittwochs bei der ARD auf Sendung, sondern auch schon dienstags. Und einen neuen Titel bekommt die Talkshow auch – aus „maischberger. die woche“ wird „maischberger“. Die Runde beginnt an beiden Tagen direkt nach den Tagesthemen um 22.50 Uhr in der ARD.

Am heutigen Dienstag geht es in der Talkshow wieder um den Krieg an der Ukraine und die Entscheidung der Bundesregierung, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Außerdem spricht Sandra Maischberger mit dem Showmaster Frank Elstner, der am 19. April seinen 80. Geburtstag feierte, über dessen bewegtes Leben. Auch der tiefe Fall der Tennislegende Boris Becker, der mittlerweile wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis sitzt, wird in der Sendung thematisiert.

Sandra Maischberger empfängt folgende Gäste:

Sahra Wagenknecht (Die Linke), Bundestagsabgeordnete

Marieluise Beck (B'90/Die Grünen), ehemalige Bundestagsabgeordnete

Frank Elstner, Showmaster

Waldemar Hartmann, ehemaliger ARD-Moderator

Melanie Amann, „Spiegel"-Journalistin

Mariam Lau, „Zeit"-Redakteurin

Seit 2003 empfängt Sandra Maischberger in ihrer Talkshow Gäste aus Politik und Gesellschaft. Seit gut zwei Jahren wird dabei nicht mehr zwingend nur über ein einzelnes Thema diskutiert, sondern über mehrere aktuelle Fragestellungen.