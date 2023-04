1 Moderatorin Sandra Maischberger empfängt am Mittwoch wieder Gäste im Studio. Foto: IMAGO/Horst Galuschka/IMAGO/Horst Galuschka

Auch am 26. April diskutiert Sandra Maischberger wieder mit mehreren Gästen in ihrer Talkshow. Wer dabei ist und welches Thema auf dem Plan steht, erfahren Sie hier.









In der Talkshow von Sandra Maischberger geht es an diesem Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD um den Protest der „Letzten Generation“. Seit Montag versuchen die Klimaaktivisten den Verkehr in Berlin lahm zu legen. Maischberger diskutiert mit ihren Gästen unter anderem darüber, ob der Protest legitim ist, und die Frage: Müssen die Blockierer härter bestraft werden? Eingeladen sind die Sprecherin der „Letzten Generation“ Carla Hinrichs und der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor.

Abseits des Klimaprotests spricht die Moderatorin mit Frank Elstner. Es soll um sein Leben nach den großen TV-Shows, seine Faszination für Wildtiere und seine Parkinson-Erkrankung gehen. Außerdem dabei ist der Tierfilmer Christian Ehrlich.

Die Runde vervollständigen der langjährige ARD-Sportmoderator Gerhard Delling, die Journalistin und Moderatorin bei Deutschlandfunk Nova Rahel Klein und die Journalistin Hannah Bethke.

Die Gäste im Überblick:

• Frank Elstner (Showmaster und Fernsehmoderator)

• Carla Hinrichs (Sprecherin „Letzte Generation“)

• Philipp Amthor, CDU (Innenpolitiker)

• Christian Ehrlich (Tierfilmer)

• Gerhard Delling (langjähriger ARD-Sportmoderator)

• Rahel Klein (Deutschlandfunk Nova)

• Hannah Bethke (freie Journalistin)