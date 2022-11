Das sind die Gäste und Themen am 23. November

„Maischberger“ in der ARD

1 Sandra Maischberger bespricht mit ihren Gästen aktuelle Themen. Foto: IMAGO/Klaus W. Schmidt/IMAGO/Klaus W. Schmidt

Sandra Maischberger lädt am 23. November mehrere Gäste zu ihrer Talkshow ein. Welche Themen diskutiert werden und wen die Moderatorin begrüßt, erfahren Sie hier.















An diesem Mittwoch spricht Sandra Maischberger in ihrer Show ab 23.25 Uhr wieder mit verschiedenen Gästen. Dieses Mal geht es um zwei große Themen. Zum einen diskutiert die Runde über die Lage in der Ukraine. Hat das von Russland angegriffene Land eine Chance auf einen militärischen Sieg? Ist Putins Macht weiter stabil? Fragen wie diese stellen sich etwa dem Militärexperten Carlo Masala und dem ehemaligen russischen UN-Diplomaten Boris Bondarew.

Zum anderen geht es in der Sendung um die Proteste im Iran gegen das Mullah-Regime. Seit Mitte September protestieren die Menschen gegen die Regierung und diese reagiert mit aller Härte. Die in Teheran geborene Journalistin Gilda Sahebi gibt Auskunft über Fragen wie: Ist dies der Anfang einer Revolution im Iran? Und muss die Bundesregierung stärker gegen das Regime vorgehen?

Die Gäste im Überblick:

Marcel Reif, Fußballkommentator

Hatice Akyün, Kolumnistin des Tagesspiegel

Florian Harms, Chefredakteur von t-online.de

Carlo Masala, Militärexperte

Boris Bondarew, UN-Diplomat

Gilda Sahebi, Journalistin