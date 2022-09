1 Bei Sandra Maischberger dreht sich am Dienstagabend alles um den Ukraine-Krieg. (Archivbild) Foto: dpa/Thomas Kierok

Auch am 20. September begrüßt Sandra Maischberger mehrere Gäste in ihrer Talkshow. Wen die Moderatorin erwartet und welches Thema diskutiert wird, erfahren Sie hier.















An diesem Dienstag geht es in der Talkshow von Sandra Maischberger abermals um den Krieg in der Ukraine. Die Sendung läuft ab 22.50 Uhr in der ARD.

Über ein halbes Jahr dauert der Ukraine-Krieg bereits an – die Auswirkungen sind deutlich spürbar. Während die Ampel über die Lieferung deutscher Kampfpanzer streitet, sorgen sich viele Menschen und Unternehmen vor einer Energieknappheit im Winter. Dazu stellt die Moderatorin ihren Gästen unter anderem die Fragen: „Sollte Deutschland nun Kampfpanzer in die Ukraine schicken?“ und „Wie geht es mit den Sanktionen gegen Russland weiter?“

Sandra Maischberger diskutiert dies unter anderem mit der Vorsitzenden des Bundesverteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und der Partei- und Fraktionsvorsitzenden der AfD Alice Weidel.

Die Gäste im Überblick: