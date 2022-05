Das sind die Gäste und Themen am 18. Mai

„maischberger“ in der ARD

1 Sandra Maischberger empfängt zwei Mal die Woche Gäste in ihrer Talkshow. Foto: dpa/Thomas Kierok

Seit dem 3. Mai empfängt Sandra Maischberger dienstags und mittwochs Gäste in ihrer Talkshow. Wer am Mittwoch, 18. Mai, zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Aus eins mach zwei: Seit dem 3. Mai ist die Polit-Talkerin Sandra Maischberger nicht nur mittwochs bei der ARD auf Sendung, sondern auch schon dienstags. Und einen neuen Titel bekommt die Talkshow auch – aus „maischberger. die woche“ wird „maischberger“. Die Runde beginnt an beiden Tagen direkt nach den Tagesthemen um 22.50 Uhr in der ARD.

Am heutigen Mittwoch, 18. Mai, geht es in der Talkshow unter anderem um den Krieg in der Ukraine und insbesondere um die Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie.

Auch Maskenpflicht ein Thema

Außerdem wird auch das Coronavirus thematisiert. Dabei steht die Forderung von Verkehrsminister Wissing, die Maskenpflicht in Bus und Bahn zu beenden, im Zentrum der Diskussionen. Sollten demnach bald alle Corona-Einschränkungen fallen?

Und auch das schlechte Abschneiden der SPD bei der Wahl in NRW wird bei „maischberger“ besprochen. In diesem Zusammenhang wird unter anderem gefragt, ob das Ampel-Bündnis stabil ist und ob die Bundesregierung die Sorgen der Deutschen vernachlässigt.

Sandra Maischberger empfängt folgende Gäste:

Wolfgang Schäuble (CDU), langjähriger Bundesminister

(CDU), langjähriger Bundesminister Andreas Gassen , Orthopäde, Unfallchirurg und Rheumatologe und Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

, Orthopäde, Unfallchirurg und Rheumatologe und Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) Christina Berndt , Wissenschaftsjournalistin der SZ

, Wissenschaftsjournalistin der SZ Walter Sittler , Schauspieler und Produzent

, Schauspieler und Produzent Jagoda Marinić , Autorin und Kolumnistin

, Autorin und Kolumnistin Markus Preiß, Leiter ARD-Studio Brüssel

Seit 2003 empfängt Sandra Maischberger in ihrer Talkshow Gäste aus Politik und Gesellschaft. Seit gut zwei Jahren wird dabei nicht mehr zwingend nur über ein einzelnes Thema diskutiert, sondern über mehrere aktuelle Fragestellungen.