Das sind die Gäste und Themen am 14. Februar

„Maischberger“ in der ARD

Sandra Maischberger bespricht mit ihren Gästen aktuelle Themen.

Am 14. Februar lädt Sandra Maischberger wieder mehrere Gäste zu ihrer Talkshow ein. Welche Themen diskutiert werden und wen die Moderatorin begrüßt, erfahren Sie hier.









Sandra Maischberger begrüßt an diesem Dienstag ab 23.10 Uhr wieder einige Gäste zu ihrem Polit-Talk. Zwei große Themenkomplexe stehen bei der Runde in der ARD auf der Agenda. Kurz vor dem Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine verstärkt Russland seine Offensive auf ukrainische Städte. Wie schätzen Experten die Lage derzeit ein? Dazu spricht die Moderatorin mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch und dem Militärexperte Carlo Masala.

Der zweite Komplex dreht sich um einen der letzten echten Rockstars in Deutschland – Marius Müller-Westernhagen ist zu Gast im Studio. Sandra Maischberger spricht mit dem Musiker über seine Karriere und Themen, die ihn bewegen.

Die Gäste im Überblick:

Rüdiger von Fritsch, ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau

Carlo Masala, Militärexperte

Marius Müller-Westernhagen, Musiker

Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios

Helene Bubrowski, politische Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Stefan Aust, Herausgeber der Welt-Gruppe

Seit Anfang Mai 2022 debattiert Sandra Maischberger zusätzlich zum Mittwoch auch am Dienstag mit ihren Gästen zu später Stunde in der ARD.