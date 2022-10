1 Die Talkshow von Sandra Maischberger läuft immer dienstags und mittwochs. Foto: IMAGO/Future Image/Dwi Anoraganingrum

Sandra Maischberger lädt am 11. Oktober mehrere Gäste zu ihrer Talkshow ein. Welche Themen diskutiert werden und wen die Moderatorin begrüßt, erfahren Sie hier.















An diesem Dienstag spricht Sandra Maischberger in ihrer Show ab 22.50 Uhr wieder mit verschiedenen Gästen. Dieses Mal geht es um zwei große Themen. Zum einen diskutiert die Runde über die Landtagswahl in Niedersachsen, zum anderen geht es um die Eskalation im Ukraine-Krieg.

Am vergangenen Sonntag setzte sich die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Stephan Weil bei der Landtagswahl in Niedersachsen deutlich durch. Was bedeutet dieses Ergebnis für die CDU auf Bundesebene? Müssen die Christdemokraten ihre Rolle in der Opposition überdenken? Parteichef Friedrich Merz stellt sich den Fragen.

Eskalation in der Ukraine

In der Ukraine geht der Krieg derweil auf eine neue Ebene. Nach der Explosion auf der Krim-Brücke hat Russland mit einem massiven Raketenbeschuss auf mehrere ukrainische Städte reagiert. Über die neuen Entwicklungen spricht Sandra Maischberger mit Sicherheitsexpertin Claudia Major und Irina Scherbakowa, Historikerin und Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial.

Die Gäste im Überblick:

Friedrich Merz, CDU-Chef und Fraktionsvorsitzender

Irina Scherbakowa, russische Menschenrechtsaktivistin

Claudia Major, Sicherheitsexpertin

Anja Kohl, ARD-Wirtschaftsexpertin

Helene Bubrowski, politische Korrespondentin der FAZ

Christoph Schwennicke, Journalist