1 Sandra Maischberger empfängt zwei Mal die Woche Gäste in ihrer Talkshow. (Archivbild) Foto: dpa/Thomas Kierok

Seit dem 3. Mai empfängt Sandra Maischberger dienstags und mittwochs Gäste in ihrer Talkshow. Wer am Mittwoch, 11. Mai, zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Aus eins mach zwei: Seit dem 3. Mai ist die Polit-Talkerin Sandra Maischberger nicht nur mittwochs bei der ARD auf Sendung, sondern auch schon dienstags. Und einen neuen Titel bekam die Talkshow auch – aus „maischberger. die woche“ wurde „maischberger“. Die Runde beginnt an beiden Tagen direkt nach den Tagesthemen um 22.50 Uhr in der ARD.

Am heutigen Mittwoch, 11. Mai, geht es in der Talkshow unter anderem um den Wahlsieg der CDU in Schleswig-Holstein sowie um die Frage, ob die Christdemokraten auch in Nordrhein-Westfalen stärkste Kraft werden können und was die SPD mit dem CDU-Aufschwung zu tun haben könnte. Außerdem wird auch wieder der Krieg in der Ukraine thematisiert. Dabei stehen die Fragen, ob der Krieg noch diplomatisch gelöst werden kann und ob die Ukraine von der deutschen Bundesregierung genug Unterstützung erfährt im Zentrum der Diskussionen.

Sandra Maischberger empfängt folgende Gäste:

Ricarda Lang (B‘90/Die Grünen), Parteivorsitzende

(B‘90/Die Grünen), Parteivorsitzende Friedrich Merz (CDU), Parteivorsitzender

(CDU), Parteivorsitzender Klaus von Dohnanyi , ehemalige SPD-Bundesminister und langjährige Hamburger Bürgermeister

, ehemalige SPD-Bundesminister und langjährige Hamburger Bürgermeister Bernhard Hoëcker , Schauspieler und Moderator

, Schauspieler und Moderator Robin Alexander , stellvertretender „Welt“-Chefredakteur

, stellvertretender „Welt“-Chefredakteur Sabine Rennefanz, Journalistin und Kolumnistin

Seit 2003 empfängt Sandra Maischberger in ihrer Talkshow Gäste aus Politik und Gesellschaft. Seit gut zwei Jahren wird dabei nicht mehr zwingend nur über ein einzelnes Thema diskutiert, sondern über mehrere aktuelle Fragestellungen.