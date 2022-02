1 Die Talkshow „maischberger. die woche“ läuft am Mittwochabend um 23 Uhr im Ersten (Archivbild). Foto: imago images/Jacob Schröter

Kommen Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen zu früh und wie wahrscheinlich ist ein Einmarsch Russlands in die Ukraine? Darüber wird am Mittwochabend bei Maischberger diskutiert. Wer sind die Gäste?















Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch zu einem Coronagipfel zusammenkommen, dann wollen sie weitreichende Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen einleiten. Sie beraten dabei über einen Drei-Stufen-Plan, der den Wegfall aller Beschränkungen außer der Maskenpflicht bis zum 20. März vorsieht.

Themen und Gäste

Aber ist es zu früh für Öffnungsschritte? Kommt im Herbst eine neue Coronawelle? Und wie steht es um die allgemeine Impfpflicht? – Fragen, denen sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwochabend um 23:00 Uhr bei „maischberger. die woche“ stellen muss.

Unkraine-Konflikt ebenfalls auf der Agenda

Auch der Unkraine-Konflikt steht auf Sandra Maischbergers Agenda. Denn US-Präsident Joe Biden hält die befürchtete russische Invasion in der Ukraine weiter für möglich – trotz jüngster Entspannungssignale aus Moskau. Die Linken-Politikerin Sevim Dağdelen und der frühere US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, diskutieren darüber, wie wahrscheinlich ein Einmarsch Russlands in die Ukraine ist und wie berechtigt Russlands Sicherheitsinteressen sind.

Auch der Autor und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die „Welt“-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld und der ARD-Korrespondent Stephan Stuchlik kommentieren und diskutieren in der Talkshow mit.