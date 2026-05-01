Maiparty beim THW: Wenn der OB zum ersten Mal den Hammer schwingt

Premiere für den Leonberger Oberbürgermeister: Tobias Degode besteht seine Fassanstich-Premiere beim THW mit Bravour. Das Bier fließt nach wenigen Schlägen.
Voll, voller, am vollsten: Leonberg begrüßt den Wonnemonat ausgelassen und mit vielen Menschen. Richtig kuschelig ist es auf dem Eltinger Kirchplatz. Dort stellen die Aktiven des Kirbevereins den Maibaum auf. Die Birke haben sie vorher im Stadtwald geschlagen. Jetzt gibt sie dem Blick auf die Michaelskirche eine ganz besondere Note. Und wer vor lauter Maibaum-Gucken Hunger bekommt, kann sich mit Zwiebelkuchen vom Bäcker Steffen Marquart oder Gulasch vom Küchenmeister Klaus Bertleff stärken.