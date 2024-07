Zwei Tote in Hotel - Opfer sterben an Verletzungen

1 Rettungswagen stehen vor dem Hotel in Mainz. Foto: dpa/Lando Hass

Zwei Tote werden in einem Hotel in Mainz gefunden. Kannten sich die beiden Todesopfer? Wie starben die Hotelgäste. Die Polizei arbeitet fieberhaft an der Aufklärung.











Link kopiert



Zwei Tote hat es in einem Hotel in Mainz gegeben. Dabei handelt es sich laut der Polizei um einen Mann und eine Frau. Als die beiden am Vormittag gefunden wurden, war eine Person schon an ihren Verletzungen gestorben. Auch das zweite Opfer erlag trotz Reanimationsversuchen im Hotel seinen schweren Verletzungen.