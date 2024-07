Mainz: Tote Frau in Hotel war dort Reinigungskraft

1 Das Hotel in Mainz. Foto: dpa/Lando Hass

Eine Frau und ihr Ehemann sterben in einem Mainzer Hotel. Nach und nach werden nun Details bekannt.











Die bei einer Gewalttat in einem Mainzer Hotel gestorbene Frau ist dort als Reinigungskraft beschäftigt gewesen. Das sagte eine Sprecherin der Hotelkette auf Anfrage. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet. Die 26-Jährige arbeitete demnach für einen Fremddienstleister im Housekeeping. Am vergangenen Freitag waren sie und ihr 30-jähriger Ehemann in dem Hotel gestorben. Die Frau starb nach Angaben der Sprecherin während ihrer Arbeitszeit. Der Mann stand demnach in keinem Bezug zum Hotel. Für Mittwoch ist eine Obduktion der Toten geplant.