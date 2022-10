1 Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Foto: dpa/Armin Weigel

Am vergangenen Freitagmorgen fanden Passanten in Mainhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) innerhalb weniger Minuten zwei lebensgefährlich verletzte Personen im Alter von 16 und 55 Jahren. Die Hintergründe der Tat waren völlig unklar. Nun haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Polizei meldet, hat die Ermittlergruppe „Haltestelle“ einen 41-Jährigen aus Mainhardt unter Verdacht. Er soll seine Opfer mit einem Schlagwerkzeug angegriffen haben. Der Mann leidet dem Bericht zufolge an einer psychischen Störung. Ob er die Opfer kannte, ist derzeit noch nicht klar.

Randale bringen Polizei auf die Spur

Die Beamten kamen dem Verdächtigen zufällig auf die Spur. Er hatte in der Nacht zum Montag in seiner Wohnung randaliert, woraufhin Anwohner die Polizei verständigten. Eine Überprüfung des Mannes brachte eine mögliche Verbindung zu der Tat am Freitag zum Vorschein.

Der Mann wurde im Laufe des Dienstags dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 41-Jährige wurde anschließend in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.

Die 16-Jährige schwebt nach wie vor in Lebensgefahr, der Gesundheitszustand des 55-Jährigen hat sich stabilisiert. Er ist nicht mehr in Lebensgefahr.