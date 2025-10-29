Main-Tauber-Kreis: Messerangriff auf Parkplatz – Vier Festnahmen

1 Vier Verdächtige wurden festgenommen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Ein Streit im Main-Tauber-Kreis eskaliert. Zwei Männer kommen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Vier Verdächtige flüchten zunächst, werden aber erwischt.











Zwei junge Männer sind während eines Streits auf einem Supermarktparkplatz in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) schwer verletzt worden. Mindestens ein Messer soll dabei benutzt worden sein, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Die beiden 21-jährigen Verletzten hatten sich demnach mit einer vierköpfigen Gruppe gestritten. Die Hintergründe waren bislang unklar.