Main-Tauber-Kreis: Mann nach Schuss vor Fitnessstudio verhaftet

1 Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen vor einem Fitnessstudio in Tauberbischofsheim festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Ein Mann verlässt ein Fitnessstudio, geht zu seinem Auto und zuckt plötzlich zusammen. Ein Schuss verletzt ihn am Bein. Drei Monate später wird der mutmaßliche Schütze gefasst.











Gut drei Monate nach dem Schuss auf einen Mann vor einem Fitnessstudio in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist der mutmaßliche Schütze verhaftet worden. Er soll am Abend des 5. September auf einen 35-Jährigen geschossen haben. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt vor dem Studio sein Auto beladen und war von einem Projektil am Bein getroffen worden. Er hatte sich nach dem Schuss in Deckung bringen und den Notruf verständigen können.