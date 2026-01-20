Main-Tauber-Kreis: Bürgermeisterin wegen Urkundenfälschung vor Gericht

1 Eine Bürgermeisterin aus dem Main-Tauber-Kreis steht ab Mittwoch vor dem Landgericht Ellwangen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Urkundenfälschung im Amt? Einer Bürgermeisterin wird vorgeworfen, einen Ratsbeschluss zu ihren Gunsten geändert zu haben. Nun beginnt der Prozess.











Eine Bürgermeisterin aus dem Main-Tauber-Kreis steht ab Mittwoch (9.15 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen. Der parteilosen Kommunalpolitikerin wird Urkundenfälschung vorgeworfen. Die 55-Jährige soll laut Anklage im September 2019 den Wortlaut eines Gemeinderatsbeschlusses abgeändert haben, um ihre Befugnisse auszudehnen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.