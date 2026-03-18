Main-Tauber-Kreis: Auto von Fahranfänger beschlagnahmt – wegen wiederholter Verstöße

1 Der Fahranfänger hat unter anderem mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. (Symbolbild) Foto: dpa/Jan Woitas

Trotz mehrerer Gespräche zeigt der junge Fahrer keine Einsicht. Die Polizei reagiert, um weitere Gefährdungen im Straßenverkehr zu verhindern.











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Einem 18 Jahre alten Fahranfänger ist in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) nach wiederholtem Fehlverhalten sein Auto beschlagnahmt worden. Er habe unter anderem mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten, auf Straßen gedriftet und andere Autos gefährlich überholt, teilte die Polizei mit. In mindestens zwei Fällen habe er zudem andere Fahrer beleidigt oder genötigt, nachdem diese ihn auf sein Fehlverhalten hingewiesen hatten.