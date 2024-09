Main-Tauber-Kreis: 18-Jährige tritt und beißt Zugbegleiter – Polizei ermittelt

1 Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Zu einem tätlichen Angriff auf einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn ist es am Freitag auf einer Fahrt zwischen Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) und Osterburken gekommen. Die Bundespolizei ermittelt gegen eine 18-Jährige.











Am vergangenen Freitagmorgen, 30. August, hat eine 18-jährige Reisende einen Zugbegleiter kurz nach der Abfahrt in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) angegriffen. Laut Angaben der Polizei fuhr die 18-Jährige gegen acht Uhr zunächst mit einem Regionalzug von Lauda-Königshofen in Richtung Osterburken, als sie kurz nach der Abfahrt von einem 55 Jahre alten Zugbegleiter auf eine gültige Fahrkarte kontrolliert wurde.