Mailander Börse: Italien ist nicht nur ein Urlaubsparadies

Außer Kultur, Natur, Stränden und gutem Essen hat das Bel Paese auch attraktive Anlagen zu bieten.
Italien ist nach Spanien das beliebteste Auslandsziel der Deutschen. Weniger bekannt ist, dass das Bel Paese auch bei Anlegern erheblich an Attraktivität gewonnen hat. Das gilt nicht nur für die Mailänder Börse, die seit Jahren fast alle anderen Börsenindices in Europa klar auf die Plätze verweist. Staats- und Unternehmensanleihen werfen ebenfalls attraktive Renditen ab: Bei der jüngsten Finanzierungsrunde im September etwa für dreijährige Anleihen im Volumen von 3,25 Milliarden Euro wurde ein Zinssatz von 2,35 Prozent gezahlt. Bei den siebenjährigen Anleihen zahlte Rom vier Prozent Zinsen. Was den zweitgrößten Exporteur der Eurozone in den Augen vieler Investoren so attraktiv macht, ist die ungewohnt stabile Regierung. Regierungschefin Giorgia Meloni hat eine klare Mehrheit hinter sich. Ihre Beliebtheit ist ungebrochen. Angesichts einer zerstrittenen Opposition spricht viel dafür, dass sie 2027 wiedergewählt wird.