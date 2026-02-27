Im Zentrum der Olympiastadt kommt eine Tram von den Schienen ab. Die Fahrt endet erst an einem Gebäude. Die Ursache muss noch ermittelt werden.
Bei einem Straßenbahn-Unglück in Mailand sind wenige Tage nach dem Ende der Olympischen Winterspiele zwei Menschen ums Leben gekommen. Etwa 40 Menschen - die meisten davon Passagiere - wurden nach Angaben der Feuerwehr in der norditalienischen Großstadt verletzt. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ein. Die Tram, ein modernes Modell, soll erst seit wenigen Monaten im Einsatz gewesen sein.