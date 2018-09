Mailänder Platz in Stuttgart Männer-Trio nach Diebstahl in Bekleidungsgeschäft festgenommen

Von red 23. September 2018 - 14:33 Uhr

Drei jugendliche, mutmaßliche Ladendiebe, wurden von der Polizei vorübergehend festgenommen (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Drei Jugendliche sind am Samstag bei dem Versuch, eine Jacke in einem Bekleidungsgeschäft in Stuttgart zu klauen, erwischt worden. Einer von ihnen setzte sich dabei heftig zur Wehr.

Stuttgart - Drei junge Männer sollen am Samstag gemeinsam in einem Bekleidungsgeschäft am Mailänder Platz versucht haben, eine Jacke im Wert von 20 Euro zu stehlen.

Gegen 19 Uhr nahm ein 17-Jährige die Jacke aus der Auslage. Während sein 16-jähriger Kumpan ihn gegen fremde Blicke abschirmte, entfernte ein 18-Jähriger das Sicherungsetikett der Ware. Als sie den Laden verlassen wollten, wurden sie von einem Sicherheitsmitarbeiter aufgehalten. Der 17-Jährige versuchte zu flüchten und setzte sich gegen den Sicherheitsmitarbeiter heftig zur Wehr. Seine beiden Komplizen ließen sich dagegen widerstandslos festnehmen. Die drei mutmaßlichen Ladendiebe wurden der Polizei übergeben.