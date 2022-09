Mailänder Platz in Stuttgart

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/Gelhot

Der Tatverdächtige verlor einen Schuh – das war es dann aber auch schon, was ein Vorfall in Stuttgart-Mitte mit Cinderella zu hatte. Der Mann flüchtete vor einem Ladendetektiv, nachdem er Kopfhörer klaute.















Link kopiert

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag laut Polizei einen Elektronikartikel im Wert von etwa 80 Euro aus einem Einkaufszentrum am Mailänder Platz in Stuttgart-Mitte gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt. Erfolgreich – aber die Flucht verlief holprig.

Der Mann betrat das Geschäft demnach gegen 13.45 Uhr und nahm ein Paar Kopfhörer aus der Auslage. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, heißt es im Polizeibericht.

Nachdem der Ladendetektiv ihn angesprochen hatte und festhielt, soll sich der Mann losgerissen haben und über den Notausgang des Einkaufszentrums auf die Heilbronner Straße geflüchtet sein, wobei er zu Fall kam, den rechten Schuh verlor und sich am Fuß verletzte. Der Ladendetektiv verfolgte den Mann wohl noch ein Stück und verlor ihn dann aus den Augen.

Zeugen gesucht

Bei dem Täter handelt es sich nach Polizeiangaben um einen etwa 175 Zentimeter großen Mann mit kräftiger Statur und seitlich kurzrasiertem Haar. Er trug demzufolge eine schwarze Jeanshose, eine schwarze Lederjacke und braune Stiefel.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11/89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.